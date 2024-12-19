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Сегодня, 14:12

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Алина Савинова
Фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Судьи оценили прокат спортсменов на 82,95 балла.

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые набрали 74,17 балла. Третья позиция у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (73,40).

С произвольными программами пары выступят в пятницу, 20 декабря. Начало прокатов — в 13.35 по московскому времени.

Чемпионат России в Омске стартовал 19 декабря и завершится 22-го числа.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 82,95

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,17

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 73,40

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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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