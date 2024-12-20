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Сегодня, 17:50

Петросян стала лучшей в короткой программе на чемпионате России в Омске

Алина Савинова
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Аделия Петросян заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России-2025 в Омске.

Судьи оценили прокат 17-летней ученицы Этери Тутберидзе в 85,78 балла.

Второй стала Алина Горбачева, которая набрала 77,57 балла. Тройку лучших замкнула Анна Фролова (75,01).

Спортсменки выступят с произвольными программами в субботу, 21 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Женщины. Короткая программа, топ-6

1. Аделия Петросян — 85,78

2. Алина Горбачева — 77,57

3. Анна Фролова — 75,01

4. Ксения Гущина — 73,38

5. Дарья Садкова — 73,15

6. Софья Муравьева — 73,10

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Анна Фролова
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