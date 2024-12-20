Петросян стала лучшей в короткой программе на чемпионате России в Омске

Фигуристка Аделия Петросян заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России-2025 в Омске. Судьи оценили прокат 17-летней ученицы Этери Тутберидзе в 85,78 балла. Второй стала Алина Горбачева, которая набрала 77,57 балла. Тройку лучших замкнула Анна Фролова (75,01). Спортсменки выступят с произвольными программами в субботу, 21 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию-2025 Омск Женщины. Короткая программа, топ-6 1. Аделия Петросян — 85,78 2. Алина Горбачева — 77,57 3. Анна Фролова — 75,01 4. Ксения Гущина — 73,38 5. Дарья Садкова — 73,15 6. Софья Муравьева — 73,10