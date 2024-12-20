Петросян стала лучшей в короткой программе на чемпионате России в Омске

Сегодня, 17:50
Фигуристка Аделия Петросян заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России-2025 в Омске.
Судьи оценили прокат 17-летней ученицы Этери Тутберидзе в 85,78 балла.
Второй стала Алина Горбачева, которая набрала 77,57 балла. Тройку лучших замкнула Анна Фролова (75,01).
Спортсменки выступят с произвольными программами в субботу, 21 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Женщины. Короткая программа, топ-6
1. Аделия Петросян — 85,78
2. Алина Горбачева — 77,57
3. Анна Фролова — 75,01
4. Ксения Гущина — 73,38
5. Дарья Садкова — 73,15
6. Софья Муравьева — 73,10