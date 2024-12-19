Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Омске

Сегодня, 12:30
Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина показал лучший результат в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
За свой прокат фигуристы получили от судей 85,62 балла.
Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный с результатом 83,96 балла. На третьей позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).
Спортсмены выступят с произвольным танцем в пятницу, 20 декабря. Начало прокатов — в 10.15 по московскому времени.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Танцы на льду
Ритм-танец, топ-6
1. Александра Степанова — Иван Букин — 85,62
2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 83,96
3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 83,55
4. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 81,53
5. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 79,72
6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 79,34