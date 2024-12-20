Степанова и Букин стали четырехкратными чемпионами России в танцах на льду

Сегодня, 13:11
Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин завоевали золотые медали на чемпионате России по фигурному катанию-2025 в Омске.
По сумме двух программ спортсмены набрали 215,96 балла. Для них это третья победа в чемпионате страны. Ранее Степанова и Букин выигрывали турниры 2021, 2022 и 2024 годов.
Вторыми на соревнованиях в Омске стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 209,01 балла.
Третье место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, которые получили за ритм-танец и произвольный танец 208,56 балла.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Танцы на льду
Итоговое положение, топ-6
1. Александра Степанова — Иван Букин — 215,96
2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 209,01
3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный — 208,56
4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 202,76
5. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 200,81
6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 198,63