Чемпионат России по фигурному катанию: время начала и где смотреть трансляцию показательных выступлений

Сегодня, 10:10
Чемпионат России по фигурному катанию 2024 завершается показательными выступлениями 24 декабря, в воскресенье. Соревнования проходят в Челябинске на ледовой арене «Трактор».
10.30 — 11.15 — церемония награждения
11.30 — 14.00 — показательные выступления
Трансляцию чемпионата России в полном объеме смотрите на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений покажут в эфире федерального канала и на платном онлайн-сервисе Okko.
Ксения Таланова
Даниил Самсонов
Вероника Яметова
Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Анна Фролова
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
Дмитрий Алиев
Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
Ксения Синицына
Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
Петр Гуменник
Ирина Хавронина — Девид Нарижный
Команда синхронного катания «Звезда»
Аделина Кузнецова
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Камила Валиева
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Владислав Дикиджи
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Софья Муравьева
Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Евгений Семененко
Александра Степанова — Иван Букин
Аделия Петросян