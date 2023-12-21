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Чемпионат России

Сегодня, 00:00

Чемпионат России: время начала соревнований и расписание трансляций 21 декабря

Выступления танцоров откроют чемпионат России по фигурному катанию
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024 начнется в четверг, 21 декабря. Программу соревнований откроют танцевальные дуэты, которые покажут свои ритм-танцы. Далее на лед выйдут мужчины с короткими программами. И завершат первый соревновательный день выступления спортивных пар.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Время начала соревнований и расписание трансляций 21 декабря

Танцы на льду, ритм-танец — 11:00 (Сайт Первого канала, Okko Sport)

Мужчины, короткая программа — 13:30 (Сайт Первого канала, Okko Sport)

Пары, короткая программа — 17:00 (Сайт Первого канала, Okko Sport)

* Время начала трансляций — московское.

Полное расписание турнира и состав участников доступны в материале «СЭ».

Евгений Семененко, Камила Валиева, Александра Бойкова. Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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