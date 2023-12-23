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Чемпионат России

Сегодня, 08:00

Чемпионат России: время начала трансляции и порядок выступлений женщин

Валиева выступит последней в произвольной программе женщин на чемпионате России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024 завершится в субботу, 23 декабря. Турнир проходит в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Завершат программу третьего соревновательного дня выступления женщин, которые представят свои произвольные программы. Начало женского турнира — 15.00 по московскому времени.

После короткой программы лидирует Камила Валиева — она набрала 81,85 балла за свой прокат.

Порядок выступлений женщин в произвольной программе:

Первая разминка

1. Арина Кшецкая

2. Мария Талалайкина

3. София Захарова

4. Людмила Фурсова

5. Дарья Садкова

6. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Важнова

9. Мария Агаева

10. Майя Хромых

11. Елизавета Куликова

12. Алина Горбачева

Третья разминка

13. Анна Фролова

14. Вероника Яметова

15. Ксения Синицына

16. Софья Муравьева

17. Аделия Петросян

18. Камила Валиева

Действующей чемпионкой России является Софья Акатьева. На текущем национальном первенстве в Челябинске фигуристка не выступает, так как не успела восстановиться после травмы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию третьего дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Аделия Петросян
Камила Валиева
Софья Муравьева
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