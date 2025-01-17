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Чемпионат России

Сегодня, 19:45

Стал известен порядок выступлений фигуристов в чемпионате России по прыжкам

Алина Савинова
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В пятницу, 17 января, состоялась жеребьевка чемпионата России по прыжкам-2025, которая определила порядок выступлений фигуристов.

Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 18 и 19 января. В соревновательной программе — личный и командный турниры.

Спортсмены выйдут на лед в следующем порядке:

Мужчины

1. Марк Кондратюк
2. Владислав Дикиджи
3. Михаил Терновский
4. Андрей Мозалев
5. Даниил Самсонов
6. Роман Савосин
7. Дмитрий Алиев
8. Николай Угожаев
9. Евгений Семененко
10. Артур Даниелян
11. Пётр Гуменник
12. Григорий Федоров
13. Макар Игнатов
14. Иван Попов
15. Матвей Ветлугин
16. Глеб Лутфуллин

Девушки

1. Дарья Садкова
2. Софья Акатьева
3. Алина Горбачева
4. Анна Фролова
5. Вероника Яметова
6. Ксения Гущина
7. Аделия Петросян
8. Софья Муравьева

Спортивные пары

1. Ясмина Кадырова — Илья Миронов
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
3. Елизавета Осокина — Артём Грицаенко
4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
5. Дарья Андреева — Александр Акимов
6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

В этом году участие в чемпионате России по прыжкам примут только взрослые фигуристы (в предыдущие годы в прыжковом чемпионате выступали юниоры).

Источник: https://t.me/figureskating_1tv/1211
Фигурное катание
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