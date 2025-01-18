Мишина и Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам среди пар

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам-2025 в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В сумме за все выступления бронзовые призеры Олимпийских игр набрали 75,28 балла.

На втором месте расположились Елизавета Осокина и Артем Грицаенко с результатом 65,30 балла. Третью строчку заняли две пары — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (42,10), а также Дарья Андреева и Александр Акимов (37,05).

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выбыли на стадии четвертьфинала, допустив ошибку на выбросе и одинарном прыжке.

Победители турнира получат один миллион рублей, серебряные призеры — 500 тысяч, бронзовые — 250 тысяч.