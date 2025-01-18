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Сегодня, 18:41

Петросян стала чемпионкой России по прыжкам

Алина Савинова
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России по прыжкам-2025. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В финале спортсменка упала с четверного тулупа. За последнее выступление Петросян набрала 47,27 балла, а в сумме у нее — 119,38 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева (111,81). Тройку сильнейших замкнула Анна Фролова (110,54).

Ранее у мужчин в соревнованиях победил Николай Угожаев. Вторым стал Владислав Дикиджи, третьим — Марк Кондратюк.

Победитель турнира получит один миллион рублей, серебряный призер — 500 тысяч, бронзовый призер — 250 тысяч.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Анна Фролова
Софья Муравьева
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