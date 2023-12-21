Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание ритм-танца в танцах на льду

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 начнется в четверг, 21 декабря, на ледовой арене «Трактор». Программу первого соревновательного дня откроют танцевальные дуэты, которые покажут свои ритм-танцы. Всего к участию было заявлено 15 пар. Начало — 11:00 по московскому времени.

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Порядок выступлений танцоров в ритм-танце:

Первая разминка

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

5. София Качушкина/Марк Волков

Вторая разминка

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов

7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин

8. Александра Прокопец/Александр Васькович

9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев

Третья разминка

11. Александра Степанова/Иван Букин

12. Полина Усова/Михаил Антонов

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

14. Дарья Савкина/Александр Вахнов

15. Варвара Курносенко/Федор Варламов

Произвольный танец фигуристы представят в пятницу, 22 декабря. Также будет проведена отдельная жеребьевка на произвольные программы, которая состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация