Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание ритм-танца в танцах на льду

Сегодня, 11:00
Чемпионат России по фигурному катанию-2024 начнется в четверг, 21 декабря, на ледовой арене «Трактор». Программу первого соревновательного дня откроют танцевальные дуэты, которые покажут свои ритм-танцы. Всего к участию было заявлено 15 пар. Начало — 11:00 по московскому времени.
Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
5. София Качушкина/Марк Волков
6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин
8. Александра Прокопец/Александр Васькович
9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев
11. Александра Степанова/Иван Букин
12. Полина Усова/Михаил Антонов
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Дарья Савкина/Александр Вахнов
15. Варвара Курносенко/Федор Варламов
Произвольный танец фигуристы представят в пятницу, 22 декабря. Также будет проведена отдельная жеребьевка на произвольные программы, которая состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация