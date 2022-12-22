Бойкова рассказала о реакции на латексный костюм для жеребьевки прошлого года

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова/Дмитрий Козловский рассказали о том, считают ли балл отставания от Мишиной/Галлямова большим разрывом, а также о костюмах Саши для жеребьевки.

Козловский: Ощущения прекрасные, публика отличная. Единственное, хочется, чтобы в субботу был полный зал. Несмотря на то что все отдавали полную энергетику, не хватает. Когда видишь пробелы в зале... Мы к ним в России уже не привыкли. На национальном чемпионате нашей страны всегда полный зал. Мы требуем, чтобы так было.

— Текущее второе место — приемлемый результат?

Бойкова: Соревнования еще не закончились. Еще целая разминка, ребята получают баллы. Главное, что мы довольны прокатом. Мы сделали техническую сторону по-максимуму. Презентацию можно дорабатывать всегда.

Козловский: Был качественный прокат. Балл отставания — это отсутствие какой-либо разницы.

Бойкова: Это объективно.

— Какой-то особенной радости пока не было?

Козловский: Каждый чувствует по-разному. Кто-то максимально сконцентрирован, у кого-то волнение. В первый раз в сезоне мы сталкиваемся лицом к лицу с нашими сильнейшими оппонентами. Были определенные нервы, но наша с Александрой максимальная концентрация сделала свое дело.

— Борьба в парах такая же острая, как в финале Аргентина — Франция?

Козловский: Нет, Аргентину — Францию вообще нельзя показывать в повторе. Почему? Это я еще молодой, здоровый, а люди там со слабым сердцем, как они? Даже я потом просто сел и сидел минут 30 после матча. Благо он был в воскресенье.

Бойкова: У меня подруга — кондитер, она отложила все свои дела, хотя у нее было множество заказов. Просто сидела, нервничала, печатала в Telegram, что нервничает и пьет валидол.

— Кто из фигуристов похож на Месси?

Козловский: Нейтан Чен.

— Вы выигрывали чемпионат России. Добавляет уверенности?

Бойкова: Только то, что мы снова здесь, снова выступаем в этом турнире, на этой прекрасной арене.

— Саша, как ты выбираешь наряды для жеребьевки?

Бойкова: В этом году ушло больше времени, чем в прошлом. В прошлом получилось спонтанно — зашла в магазин, увидела крутой костюм, по приколу примерила. Подумала, что подойдет. В этом году, чтобы не блекнуть на фоне прошлого, долго выбирала. Наткнулась на девушку, которая делает подобные платья. Зовут Лина Гасанова. Списалась, но никаких платьев уже не было в наличии. На меня нашли кусочек ткани.

Козловский: Большой кусочек, хочу заметить.

Бойкова: Да, платье весит килограммов 5-7. Там проволока железная, плотная ткань, ее много. Платьем довольна. Рада, что запомнилось.

Козловский: Настоящая спортсменка, не останавливает подготовку ни на секунду. То-то она сегодня так прыгает.

— После прошлогоднего костюма была обратная связь от болельщиков?

Бойкова: Заметила, что некоторые называли мой костюм так, как будто там птица накакала. У кого какая фантазия.