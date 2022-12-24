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Чемпионат России

Сегодня, 19:42

Туктамышева — о бронзе на чемпионате России:"Сказала Валиевой: небольшой отрыв от нее — моя победа"

Туктамышева назвала отрыв в шесть баллов от Валиевой еще одной победой
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, что отрыв в шесть баллов от Камилы Валиевой по сумме двух программ — это еще одна ее победа. Фигуристка впервые за восемь лет взяла медаль подобного турнира.

— После проката были мысли о том, какое место ты можешь занять?

— Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчетов, я просто надеялась на лучшее.

— Реально было догнать девушек, которые сейчас сидели рядом с тобой — Софью, Камилу?

— Я сделала практически свой максимум. Мне кажется, даже сделай я тройной флип, это не изменило бы моего места.

— Это максимально возможный результат?

— Да. И я рада этому месту.

— Отрыв все же не такой большой.

— Отрыв небольшой. Я уже сказала Камиле, что это еще одна моя победа, что я так близко к ней подошла. (смеется) Давно или никогда такого не было, чтобы был такой маленький отрыв.

Елизавета Туктамышева
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