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Чемпионат России

Сегодня, 17:07

Туктамышева — об отставании от лидера после короткой: «Не очень хотела кататься последней в произвольной»

Туктамышева прокомментировала чистый прокат короткой программы на чемпионате России
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала чистый прокат короткой программы на чемпионате России-2023 в Красноярске.

— Прокат был идеальным?

— Нет, идеально я бы не сказала, были шероховатости для меня лично. В целом, довольна прокатом, лучший на чемпионате России.

— Первый чистый прокат с 2014 года. Короткой программы.

— Был, по-моему, в 2017 в Красноярске. Без тройного аксель, но с лутц-тулупом. С двойным акселем.

— Красноярск — счастливый город, получается?

— Или Челябинск. Точно не помню. Что-то далекое, северное.

— Смотрела на конкуренток?

— Нет. Никогда не смотрю перед стартом.

— Полтора балла от действующего лидера — нормальная позиция перед произвольной?

— Да, очень, я не очень хотела катать произвольную последней. Пока все идет по плану.

— Тактика, получается.

— Да (смеется).

— Почему крайняя позиция некомфортная?

— Не всегда. В Перми каталсь пятой, комфортно. Шестой катать — долго, ждать 40 минут. Закрывать — это ответственный шаг. Женщины будут закрывать весь чемпионат России.

— Вам важно измотать конкуренток до?

— Никого не хочу изматывать. Завтра ждет серьезная произвольная, не думаю, что после меня кому-то что-то удастся... не удастся... В общем, вы поняли, напишите за меня, подалуйста, продолжите (смеется).

— Знаешь, какой у тебя это чемпионат?

— 15-й. Это повторение рекорда Меньшова и Воронова? Я же повторила, но не перебила. Особых чувств нет. Если перебью, будет что-то особенное.

— В следующем году поговорим тогда.

— Посмотрим.

— Сколько еще будет сил выступать?

— Сколько будет, столько и буду.

— Почему так сдержана после проката?

— Банальная усталость. Молодая кровь все-таки во мне уже не течет, чтобы сильно радоваться (смеется).

Елизавета Туктамышева
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