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Чемпионат России

Сегодня, 13:04

Даниелян — о короткой программе на ЧР: «Три года назад было серебро. Сейчас так уже не сработает»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Артур Даниелян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер чемпионат Европы-2019 Артур Даниелян рассказал о прокате короткой программы и о сравнении с выступлением трехлетней давности.

19-летний спортсмен набрал на чемпионате России 74,65 балла за короткую программу.

— Открывать соревнования чуть более нервно, чем последующие стартовые номера. Но три года назад в Красноярске я тоже открывал, тоже первый стартовый был. Конечно, уже много совпадений тут произошло, но я старался себя настроить на то, что все сложится иначе. Какие совпадения? Первый стартовый, падение с сальхова, но сейчас с дорожки не упал. Ворошить прошлое я не хочу. Спасибо большое за поддержку публики сегодня, очень тепло встречали, заряжали меня, я старался их зарядить.

Падение с сальхова? На тренировках с ним все хорошо, я спокойно все делаю. Три года назад было серебро? На этот раз не сработает так. У нас за три года парни прибавили невозможно. Я эти три года сидел то с костылями, то ещё с чем-то, так что мне надо догонять по возможности, без форсирования. Я, конечно, знаю, чтобы конкурировать за высокие места, нужно побольше четверных, нежели один сальхов в короткой и один в произвольной. Но то, что у меня есть, я должен выкатывать. Сегодня я этого не сделал.

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря
Фигурное катание
Артур Даниелян
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