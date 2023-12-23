Фигуристка Тутберидзе Садкова — о настроении: «После короткой была в отчаянии»

Фигуристка Дарья Садкова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, поделилась своими впечатлениями после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Вчера после короткой программы я, мягко говоря, была в отчаянии. Не знала что делать, были мысли что вообще весь мир рухнул и ничего хорошего больше не произойдет, трагедия, что не откатала хорошо и так низко опустилась по таблице. Но уже ближе к вечеру много людей написали мне слова поддержки, друзья и болельщики, мама тут со мной на соревнованиях, очень сильно меня пыталась поддерживать перед сном. И я поняла, что сейчас максимально вылила все эмоции, прожила горе. Так что надо собраться и откатать произвольную, нельзя опускать руки.

С тренерами в последний раз виделась после короткой в зоне кис энд край. Они сказали мне, что я была не уверена, да и я сама так считаю, чувствую, что вчера мне не хватило уверенности в себе.

В произвольной очень хотелось показать тулуп. Жаль только один получился, но он не был достаточно стабильный у меня, чтобы получатся всегда на соревнованиях, рада что удалось сделать первый хотя бы. К тому же, услышала невероятные крики с трибун после прыжка, было безумно приятно, что я этим прыжком уже в первой разминке так завела публику. Зал очень сильно поддержал меня, но после падения я знала что нельзя расслабляться», — сказала Садкова.

По сумме двух прокатов Садкова набрала 214,65 балла и занимает промежуточное первое место.