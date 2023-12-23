Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:22

Фигуристка Тутберидзе Садкова — о настроении: «После короткой была в отчаянии»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Фигуристка Дарья Садкова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, поделилась своими впечатлениями после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Вчера после короткой программы я, мягко говоря, была в отчаянии. Не знала что делать, были мысли что вообще весь мир рухнул и ничего хорошего больше не произойдет, трагедия, что не откатала хорошо и так низко опустилась по таблице. Но уже ближе к вечеру много людей написали мне слова поддержки, друзья и болельщики, мама тут со мной на соревнованиях, очень сильно меня пыталась поддерживать перед сном. И я поняла, что сейчас максимально вылила все эмоции, прожила горе. Так что надо собраться и откатать произвольную, нельзя опускать руки.

С тренерами в последний раз виделась после короткой в зоне кис энд край. Они сказали мне, что я была не уверена, да и я сама так считаю, чувствую, что вчера мне не хватило уверенности в себе.

В произвольной очень хотелось показать тулуп. Жаль только один получился, но он не был достаточно стабильный у меня, чтобы получатся всегда на соревнованиях, рада что удалось сделать первый хотя бы. К тому же, услышала невероятные крики с трибун после прыжка, было безумно приятно, что я этим прыжком уже в первой разминке так завела публику. Зал очень сильно поддержал меня, но после падения я знала что нельзя расслабляться», — сказала Садкова.

По сумме двух прокатов Садкова набрала 214,65 балла и занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание
Дарья Садкова
0
Читайте также
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
В Челябинске пациент устроил погром в кабинете врача во время приема
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Фигуристка Горбачева назвала свою ошибку в прокате недопустимой
Фигуристка Тутберидзе отказалась общаться с журналистами. Она занимает последнее место на чемпионате России
Радионова: «Чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Гуменник взял уже свое золото»
Валиева, Петросян, Муравьева: кто выиграет золото чемпионата России? Онлайн-трансляция
Радионова: «Степанова с Букиным лучшие. Остальным парам еще нужно доказать свой авторитет»
Щербакова объяснила, почему делает прыжки в шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мишина и Галлямов: видео произвольной программы на чемпионате России-2024

Фигуристка Тутберидзе из Йошкар-Олы Садкова рассказала, какие слова знает на марийском языке