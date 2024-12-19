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Сегодня, 16:39

Дикиджи оценил прокат в короткой программе чемпионата России на 6,5 из 10

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Владислав Дикиджи оценил выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

— Доволен прокатом на 6,5 из 10. Не привык допускать такие помарки. Насколько знаю, у меня вращение второго уровня. Мне это передали, точно еще не уверен. И пока не знаю, почему так. Я все уточню, поэтому оценю на 6,5 из 10. На чемпионате России больше нервов из-за того, что очень хочется все сделать. Возможно, это меня подкосило в техническом плане. Рад, что потом собрал каскад и сделал аксель, — сказал Дикиджи.

Дикиджи набрал 96,28 балла в короткой программе на чемпионате России в Омске

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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