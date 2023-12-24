Дикиджи поделился мнением о своей ошибке в произвольной программе чемпионата России

Фигурист Владислав Дикиджи оценил свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.

В заключительной части проката Дикиджи недокрутил двойной аксель, выполнив лишь 1,5 оборота. Это не позволило ему занять первое место, он стал вторым.

«Скажу честно, это было максимально тяжело. Вышел с разминки, снял конечки, надеваю кроссовки. И вот это растягивание времени — наверное, самый ужасный момент в период соревнований для меня, самый волнительный. Время идет медленно, паника накапливается все больше. Смотрю — один откатал хорошо, 170-175 баллов. Другой чисто катает, третий... Обычно паника меня накрывает, но в этот раз я вроде как собрался. Но все равно было волнительно», — цитирует Дикиджи Sport24.