Дикиджи поделился мнением о своей ошибке в произвольной программе чемпионата России

Сегодня, 15:34
Фигурист Владислав Дикиджи оценил свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.
В заключительной части проката Дикиджи недокрутил двойной аксель, выполнив лишь 1,5 оборота. Это не позволило ему занять первое место, он стал вторым.
«Скажу честно, это было максимально тяжело. Вышел с разминки, снял конечки, надеваю кроссовки. И вот это растягивание времени — наверное, самый ужасный момент в период соревнований для меня, самый волнительный. Время идет медленно, паника накапливается все больше. Смотрю — один откатал хорошо, 170-175 баллов. Другой чисто катает, третий... Обычно паника меня накрывает, но в этот раз я вроде как собрался. Но все равно было волнительно», — цитирует Дикиджи Sport24.
Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место в турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).