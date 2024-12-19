Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 10:20

Два танцевальных дуэта столкнулись на разминке перед чемпионатом России по фигурному катанию

Алина Савинова
Танцевальные дуэты Анна Щербакова/Егор Гончаров и Елизавета Шичина/Павел Дрозд столкнулись на разминке перед ЧР.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

Фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд столкнулись с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым на льду перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

Инцидент произошел на раскатке первой группы участников. После столкновения Щербакова некоторое время не могла подняться со льда, но спортсменка серьезно не пострадала.

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/25 проходит в Омске на «G-Drive Арене». В турнире принимают участие по 18 одиночников среди мужчин и женщин, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Анна Щербакова выступает в паре с Егором Гончаровым и является тезкой олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой.

Александра Степанова, Евгений Семененко, Елизавета Худайбердиева. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня
1
Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
Елизавета Шичина / Павел Дрозд
Читайте также
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Щербакова — о столкновении на разминке: «Надо уметь выступать в любых ситуациях»
Тутберидзе охватила все виды фигурного катания. Что из этого получилось?
Модный подиум лучших фигуристов страны на главном старте сезона
Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция ритм-танца в танцах на льду
Петросян в белом, сапоги Загитовой, пуанты Муравьевой и другие образы фигуристов в Омске
На кого федерация делает ставку среди российских фигуристов? Расклады перед чемпионатом России
Сегодня
Вчера
Неделя