Два танцевальных дуэта столкнулись на разминке перед чемпионатом России по фигурному катанию

Фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд столкнулись с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым на льду перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

Инцидент произошел на раскатке первой группы участников. После столкновения Щербакова некоторое время не могла подняться со льда, но спортсменка серьезно не пострадала.

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/25 проходит в Омске на «G-Drive Арене». В турнире принимают участие по 18 одиночников среди мужчин и женщин, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Анна Щербакова выступает в паре с Егором Гончаровым и является тезкой олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой.