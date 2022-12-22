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Чемпионат России

Сегодня, 18:00

Морозов: «Мы изначально склонялись к тому, чтобы повыступать после Олимпиады немножко»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в парном катании с Евгенией Тарасовой, ответил на вопросы журналистов после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

— В целом довольны, только выброс подкачал. Он был высокий, как обычно, но резкое приземления привело к такому. Все остальное сделали хорошо.

— Не обидно, что Женя Тарасова не дождалась вас в микст-зоне?

— Не обидно. Приходится иногда. Думаю, она просто не дождалась меня, мы с тренерами обсуждали прокат после выступления. Но, думаю, лучше у нее узнать.

— Траньков сказал, что в России судят строже, чем на международном. Так ли это?

— Было такое ощущение в прошлом сезоне, но Олимпийские игры нормально отсудили. Идут какие-то споры по золоту у китайской пары, 50 на 50 примерно.

— Также Траньков сказал, что сейчас для вас основная задача — это получать удовольствие, так как никогда не знаешь, какой старт станет последним?

— Отчасти, наверное, есть правда в этих словах. Скажем так — внутреннее настроение такое, что свою задачу ты выполнил в прошлом году. Сейчас стараешься кататься с наслаждением — меньше стресса, больше удовлетворения. Никто не любит проигрывать, особенно я, но все же.

— Сделали ли вы правильный выбор, продолжив карьеру, а не уйдя в «Ледниковый период»?

— Тут нет правильного выбора. Я ни о чем не жалею. Мы изначально склонялись к тому, чтобы повыступать после Олимпиады хотя бы немножко, — сказа фигурист.

Пара Тарасова/Морозов с результатом 81,23 балла идет третьими после короткой программы.

Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Максим Траньков
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