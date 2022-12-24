Радионова: «Удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Потому что фаворитом была Камила Валиева»

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова подвела итоги соревнований в женском и мужском одиночном фигурном катании на чемпионате России.

«Конечно, меня удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Очень рада за нее! Мне кажется, она открытие чемпионата России. Потому что фаворитом была Камила Валиева, и многие ставили на ее победу. Но это спорт, и здесь нужно каждый год подтверждать свое место. Это очень сложно и физически, и психологически. Соня Акатьева — молодец! После короткой программы у нее появился шанс выиграть чемпионат России, и она им воспользовалась. Мои поздравления!

Судейство мы не можем обсуждать. Конечно, есть некоторые вопросы. На чемпионате России меня поразили ребята. Такая борьба между Петей [Гуменником] и Евгением [Семененко]. Вчера было историческое событие. Я бы дала им две золотые медали, если такое возможно. Действительно, оба заслуживают золото!» — сказала Радионова Sport24.

У женщин победу одержала Софья Акатьева, а у мужчин — Евгений Семененко, набравший равное число баллов с Петром Гуменником, но опередивший соперника за счет лучших баллов в произвольной программе.