Худайбердиева и Базин о победе на чемпионате России: «Все получилось, но не так, как хотели»

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали победу на чемпионате России в Красноярске.

Базин: Все получилось, но не так, как мы хотели. Маленькая мечта наша сбылась.

— Лиза, ошибки как-то связаны с твоим не очень хорошим состоянием?

Худайбердиева: Я не хочу говорить, что мои ошибки связаны с моим состоянием и с тем, как я себя чувствовала перед чемпионатом. Но да, конечно, было плохо. Очень.

Спасибо всем, кто писал лично, поддерживал и говорил, что будет болеть за нас на этом чемпионате мира... Ой, простите. Посмотрите на меня, я не здесь, извините (улыбается). На этом чемпионате России.

— Какие планы на следующую часть сезона?

Базин: Пока хочу снять коньки, прийти в номер, выдохнуть и позвонить маме. Потом отдохнем и начнем готовиться к турнирам. И будем очень сильно надеется, чтоб международные старты появились, потому что все, что мы делаем, это ради того, чтоб выступать на международных турнирах, — сказали спортсмены после выступления на турнире.

Худайбердиева и Базин по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на чемпионате России заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).