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Сегодня, 19:48

Туктамышева — о травмах и болезнях на чемпионате России: «Лучше сняться, чем заставлять свой организм»

Туктамышева прокомментировала снятия многих топовых спортсменов с чемпионата России
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала снятия многих топовых спортсменов с чемпионата России.

Из-за болезни не выступили Александра Трусова, дуэты Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, а также из-за травмы спины — Марк Кондратюк.

— В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?

— Я не снималась ни разу с чемпионата России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.

— То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?

— Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда, в первую очередь, самое главное — я сама.

Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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