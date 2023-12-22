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Чемпионат России

Сегодня, 20:12

Энберт считает, что Семененко заслуженно выиграл чемпионат России-2024

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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что для нее победителем чемпионата России стал Петр Гуменник.

«У мужчин очень большая конкуренция. У каждого может быть свое мнение, свои аргументы, но все-таки спорт остается спортом. Большое количество судей по многим критериям оценивают баллы того или иного спортсмена. В данном случае я соглашусь с судьями. Семененко сегодня был очень хорош. Дикиджи и Гуменник тоже хорошо выступили, но все-таки по итогам двух программ я думаю, что ошибка Гуменника не позволила ему стать на первую ступень пьедестала. Сегодня, возможно, Петр был лучшим, но фигурное катание — это две программы, и падение вчера в короткой очень сильно повлияло на итоговый результат», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место в турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).

Александр Энберт
Татьяна Тарасова
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