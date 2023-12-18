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Чемпионат России

Сегодня, 19:45

Энберт считает Петросян фавориткой предстоящего чемпионата России

Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт поделился с «СЭ» ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

«К чемпионату России все готовились, потому что к нему нужно подойти в максимальной форме. В плане баллов мы увидим новые рекорды. Наверное, чистый прокат с четверными позволит кому-то из девушек выбиться в лидеры. Может быть, чистого проката с тройными будет достаточно для победы. Судя по баллам «Гран-при», явная фаворитка — это однозначно Аделия Петросян. Наверное, для меня интереснее всего будет увидеть прокат Аделии, она показывала прокаты с четверными. Интересно увидеть прокат Камилы Валиевой, она на протяжении сезона прибавляла», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В.К. Белоусова.

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