Энберт шуткой ответил на вопрос об уровне чемпионата России по фигурному катанию

Сегодня, 20:10
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт ответил на вопрос «СЭ» об уровне чемпионата России по фигурному катанию без Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
«Уровень интереса? Чемпионат России состоит не только из одиночного женского катания, его в принципе очень интересно посмотреть, потому что во всех видах серьезная борьба. Конечно, хотелось бы увидеть прокаты и Трусовой, и Щербаковой. Но, конечно, хотелось бы увидеть и Медведеву, и Загитову, и Сотникову, и Липницкую, но они не выступают. Что поделаешь?» — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир примет ледовая арена «Трактор» имени В.К. Белоусова.