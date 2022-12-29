Энберт об одинаковых баллах Гуменника и Семененко: «Мне бы хотелось увидеть две золотые медали»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в интервью «СЭ» высказался об одинаковых баллах в мужском одиночном катании на чемпионате России.

Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали общую сумму за две программы, но золото досталось ученику Алексея Мишина.

— В мужском турнире случился исторический момент: равенство баллов у двух фигуристов. Как вам такой итог?

— Действительно, парни классно откатали. В мужском одиночном была хорошая борьба, за которой интересно наблюдать. То, что случились одинаковые баллы — я сильно не удивился. Все привыкли, что считают не только десятые, но и сотые. Что об этом говорить, мы с Натальей (Забияко. — Прим. «СЭ») обыгрывали соперников на одну сотую!

Это абсолютно нормально. Классно в моменте, что совпали баллы. Это действительно исторический момент, который случается крайне редко. Специально так не посчитаешь. Никакой цели поставить двух человек на одно место не было, так совпало. Это прикольно, такое запоминается. Важнее то, что у нас классные фигуристы, которые заслуженно получили свои баллы.

— Как вы думаете, справедливо ли при таком раскладе давать победу тому, что выиграл произвольную программу?

— Сложный вопрос. Мне бы внутренне хотелось увидеть две золотые медали — так как два человека набрали по сумме одинаковое количество баллов. Но есть правила. И им следуют. Одно дело, что хотелось бы мне. Другое это то, что необходимо следовать регламенту и не менять его в моменте. Этот вариант развития событий описан в правилах. Там сказано, как делать в подобных случаях.

Раз сделали так, значит так. Но произвольная программа действительно стоит чуть дороже, так как в ней больше элементов. С еще с оценок 5,9-6,0, я еще успел застать эти времена, знаю, что произвольная всегда стоит больше. Это не новость. С другой стороны, когда мы перешли на другую систему, становится странным считать одну из программ более важной.

Что в короткой, что в произвольной — мы получаем баллы, которые равны. Каждый балл в короткой равен тому, что в произвольной. Возможно, стоит подумать о том, чтобы уровнять важность программ, и чтобы в таких ситуациях люди делили место.

Евгений Семененко стал чемпионом России впервые в карьере. До этого его лучшим результатом было четвертое место в сезоне-2021/22.