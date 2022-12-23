Семененко рассказал о своей реакции на одинаковые баллы с Гуменником

Победитель чемпионата России в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал о своей реакции на одинаковые баллы с Петром Гуменником.

Оба спортсмена по сумме двух программ набрали 295,07 балла. Победителем стал Семененко, так как он выиграл произвольную программу.

«Я обычно слежу за табло и после проката смотрю, сколько надо для лидерства. А тут я как-то не обратил внимание. Когда Пете выставили оценки, не понимал — вроде ему столько и надо для лидерства. А потом вижу, что баллы одинаковые. Думаю, все были в шоке», — сказал Семененко.