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Сегодня, 13:15

Евгения Канаева: «Девочки Тутберидзе делают сверхработу»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева в интервью «СЭ» оценила результаты чемпионата России по фигурному катанию. В Омске в женском одиночном разряде победила Аделия Петросян, продолжив серию успехов воспитанниц Этери Тутберидзе. Ученицы московского тренера выиграли золото в одиночке в десятый раз подряд начиная с 2017 года.

— Оригинальные постановки, что мне нравится у команды Тутберидзе. Понятно, что ее девочки делают сверхработу технически, но они и художественно одарены. Такую программу не всегда сделаешь, а они делают ее еще и эстетично, невозможно оторваться. Это появилось как раз 10 лет назад, когда команда Тутберидзе начала свое королевское шествие.

Поскольку смотрю с детства, то моя любимая пара — Бережная/Сихарулидзе, это такое ностальгическое воспоминание. Она такая миниатюрная и красивая, и он такой высокий и статный. Смотрелось все это эстетически красиво, легко, интересно. Понятно, смотрела Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, когда я сама начинала первые шаги в спорте. Для многих детей они стали вдохновением.

И, конечно, позднее то, что произошло с женским фигурным катанием — Липницкая и Сотникова, Туктамышева, потом Медведева и Загитова, великолепная тройка Щербакова, Трусова, Косторная и невероятно одаренная Валиева... Сильнейшая конкуренция и великие тренер, — сказала Канаева «СЭ».

Евгения Канаева. «Кому-то нравятся скандалы — их право. Мне такая популяризация не нравится». Мы посмотрели фигурное катание с олимпийской чемпионкой Канаевой
Фигурное катание
Евгения Канаева
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