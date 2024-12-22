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Сегодня, 13:30

Евгения Канаева высказалась о скандалах в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева в интервью «СЭ» выразила свое отношение к фанатским войнам и скандалам в фигурном катании. Считается, что поднимает интерес к виду спорта, но совершенно не принято у «художниц».

— Противостояния всегда были и у нас. Это спортивная этика. Человек сам решает, поскандалить или нет, — отметила Канаева. — Для меня важнее учиться у других спортсменов и тренеров нежели скандалить, важно уметь ценить чужие достоинства и труд. Кому-то нравятся скандалы, это их право. К сожалению, популяризация строится больше на скандалах, чем на победах. Мне это не очень нравится и сильно расстраивает. Мне в этом смысле очень нравится Аня Щербакова, прошла со своими тренерами всю жизнь спортивную и преодолела все, став олимпийской чемпионкой. И остается скромной и благодарной.

— Мне кажется, фигурное катание как раз так продвинулось за счет идеального симбиоза — обилие побед с приправой в виде разборок.

— И во многом благодаря шоу — Авербуха, Навки, Тутберидзе, Плющенко, телепередачам, которые проходили на Первом канале, других. Это уже перешло в маркетинговую историю. Мне нравится, что знают наших героев. Но я не люблю грязные скандалы, это не красит вид спорта, хотя народ любит всякие острые ощущения. Но акцент нужен на прогресс, что-то человеческое. И за счет этого наш народ будет добрее, сильнее и лучше.

Мне нравится и Медведева, и Загитова, зачем выбирать? Я была на этом месте, между мной и еще кем-то выбирали. Евгения была новым, другим, ни на что не похожим явлением. А Загитова появилась с «Дон Кихотом» — и... все совпало. Но Женя и Алина представляли разные стили. Мне еще нравятся программы Ксении Синицыной. На нее всегда было интересно смотреть. Гимнасты и фигуристы друг на друга посматривают всегда. Оба вида спорта — творческие, — сказала Канаева «СЭ».

Евгения Канаева. «Кому-то нравятся скандалы — их право. Мне такая популяризация не нравится». Мы посмотрели фигурное катание с олимпийской чемпионкой Канаевой
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