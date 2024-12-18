ФФККР не будет подстраивать даты чемпионата России под Валиеву

Сегодня, 12:50
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что возвращение Камилы Валиевой не повлияет на даты чемпионата России в 2025 году.
«Я думаю, что подстраивать чемпионат под одну нашу прекрасную спортсменку — вряд ли правильный подход. Сроки чемпионата определяются турнирами, в которых в дальнейшем будут участвовать спортсмены», — приводит ТАСС слова Когана.
Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе в ироничной форме прокомментировал этот вопрос, намекнув, что хорошим решением было бы сокращение дисквалификации Валиевой.
«Мы не можем подстраиваться. Может, ВАДА подстроится, и тогда нам не придется ничего придумывать», — добавил он.
В настоящее время Валиева отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, когда на предолимпийском чемпионате России у нее была взята положительная проба на триметазидин, и истечет 25 декабря 2025-го.
17 декабря стало известно, что 18-летняя спортсменка подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).