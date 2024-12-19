Галлямов — о качестве льда на чемпионате России в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал менее замороженным»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оценил качество льда на арене в Омске, которая принимает чемпионат России по фигурному катанию.

— Размер катка отличается, но ничего страшного не произошло. Вчера мы покатались и привыкли. Но сильно бросилось во внимание, что лед сильно переморожен. Я понимаю, что хоккеистам нужен более замороженный лед, но фигуристам это отличие заметно. Сегодня лед чуть лучше, но хотелось бы, чтобы он стал еще чуть менее замороженным, — отметил Галлямов на пресс-конференции.

Галлямов и Мишина лидируют после короткой программы на чемпионате России с результатом 82,95 балла. Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17), третьими — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40).