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Сегодня, 14:55

Галлямов — о качестве льда на чемпионате России в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал менее замороженным»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оценил качество льда на арене в Омске, которая принимает чемпионат России по фигурному катанию.

— Размер катка отличается, но ничего страшного не произошло. Вчера мы покатались и привыкли. Но сильно бросилось во внимание, что лед сильно переморожен. Я понимаю, что хоккеистам нужен более замороженный лед, но фигуристам это отличие заметно. Сегодня лед чуть лучше, но хотелось бы, чтобы он стал еще чуть менее замороженным, — отметил Галлямов на пресс-конференции.

Галлямов и Мишина лидируют после короткой программы на чемпионате России с результатом 82,95 балла. Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17), третьими — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40).

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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