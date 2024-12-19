Фигурист Букин объяснил изменение музыки в ритм-танце

Фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал прокат в ритм-танце на чемпионате России в Омске.

— Между московским этапом и чемпионатом России мы поменяли музыку во второй части. Сегодня обкатали ее, нам понравилось. Мы развивали наш короткий танец. Он сильно видоизменился и в плане физической подготовки, и по эмоциональной составляющей. Мы работали и над шагами, и над эмоциями, и над музыкой. Решили, что наша вторая часть не такая задорная, как хотелось бы. Мы поменяли музыку, чтобы и нам было веселее и мы могли на сильной ноте закончить программу.

Степанова и Букин за ритм-танец получили 85,62 балла и занимают первое место. С произвольным танцем спортсмены выступят в пятницу, 20 декабря.