Фигурист Самсонов рассказал о проблемах со льдом на чемпионате России

19-летний спортсмен из штаба Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» заявил, что во время проката произвольной программы на чемпионате России в Омске дважды попал в след от конька, что привело к опасному падению и грубой ошибке.

— Я решил перед стартом повторить тройной аксель для уверенности и, когда заезжал в углу, попал в след. Из-за этого у меня конек уехал за след, корпус полетел в другую сторону. Меня полностью разболтало, и я очень сильно упал на левое бедро. Было больновато, особенно в первое время, потом подъехал к тренерам, постоял, вроде чуть-чуть отпустило. Но у меня не было выбора, я в любом случае должен был выходить катать программу. Это не сильно сбило, поэтому я просто постарался сконцентрироваться и выступить.

— Ты второй раз говоришь, что попадаешь в след на льду, часто так получается? Может, качество льда было неважным, или это обычная ситуация для спортсменов?

— Такое бывает, тяжело закрывать вторую разминку без заливки. Выступила целая первая разминка, потом почти вся вторая, а у мальчиков явно вес не самый легкий, следы хорошие остаются. Наверное, вероятность попасть в след высокая, когда ты выступаешь в конце без заливки. Я от этого никак не мог застраховаться, так произошло, такая неудача, ничего страшного.

По итогам чемпионата России Данил Самсонов занял седьмое место с результатом 263,29 балла. Первое место занял Владислав Дикиджи, второе — Глеб Лутфуллин, а двукратный чемпион России Евгений Семененко смог получить лишь бронзовую награду.