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Сегодня, 12:30

Фигурист Самсонов считает, что во время проката на чемпионате России его сбили аплодисменты зрителей

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигурист Даниил Самсонов в интервью «СЭ» признался, что не смог выполнить тройной лутц в произвольной программе на чемпионате России из-за аплодисментов зрителей.

«Подготовка оказалась очень тяжелой, поэтому то, как я смог собраться и как прошли соревнования, в принципе, очень достойно, но сам понимаю, что произвольную программу мог лучше откатать, потому что в ней был чуть-чуть больше уверен, чем в короткой. Я понимал, что в короткой нет права на ошибку, если ошибаешься, то все, можешь забывать о чемпионате. В короткой, к сожалению, мне поставили спорный недокрут на сальхове. Но ничего страшного, не сильно критичная ошибка. Можно было в произвольной с чистым прокатом бороться за второе-третье место. Но, к сожалению, я откатал как откатал.

Больше обидно за двойной лутц, потому что я вообще готовил программу с двумя тройными акселями. Когда я сделал первый, понял, что у меня очень мало сил и вряд ли я смогу войти во второй, поэтому решил перестраховаться, пойти в тройной лутц, чтобы сделать его уверенно и получить хорошие баллы. К сожалению, я даже тройной не смог сделать, потому что попал в дырку во льду, из-за этого не оттолкнулся вообще. За тулуп не так обидно, конечно, я был в нем настолько уверен, что даже не готовил на шестиминутной разминке. Я сразу пошел четверной прыгать с первого раза. Но в программе чуть-чуть сбили аплодисменты некоторых болельщиков. Я чуть-чуть растерялся, из-за этого не так оттолкнулся, и произошло падение. В принципе, то, как я собрал обе программы, тянет на 65 процентов», — сказал фигурист «СЭ».

Даниил Самсонов. «Меня сбили аплодисменты некоторых болельщиков». Даниил Самсонов — об итогах чемпионата России

На чемпионате России в Омске Самсонов занял седьмое место, чемпионом страны стал Владислав Дикиджи, серебряным призером — Глеб Лутфуллин, бронзовую награду получил Евгений Семененко.

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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