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Сегодня, 15:51

Козловский — о серебре на чемпионате России в Омске: «Эмоции смешанные»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, оценил итоги чемпионата России в Омске, на котором они заняли второе место.

— Эмоции смешанные. Есть определенное удовлетворение от того, что чемпионат России подошел к концу. Есть чему порадоваться. Но мы ожидали совсем другого и готовы были по-другому. У нас мало что получилось. Подводя итог девяти наших чемпионатов России, это было худшее выступление за все девять. Но это спорт. В честной справедливой борьбе мы заняли свое место. Другие ребята показали отличное катание, мы соревновались среди сильнейших. У нас не получилось навязать борьбу первому месту, но будем отталкиваться от того, что сложилось.

Победителями чемпионата России в соревнованиях пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Тройку призеров замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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