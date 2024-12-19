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Сегодня, 15:01

Козловский — о короткой программе на чемпионате России: «Допустили досадную и непонятную ошибку»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал ошибку в короткой программе на чемпионате России в Омске.

— Допустили досадную и непонятную ошибку. Заниматься анализом, мне кажется, бессмысленно. Впереди произвольная программа. Посмотрим, что у нас получится сделать завтра. Завтра будем отталкиваться от того, что есть. Но я искренне сомневаюсь, что у Саши будет необычный перфоманс. Попробуем войти в завтрашний день с чистого листа, — отметил Козловский на пресс-конференции.

Бойкова и Козловский с 73,40 балла заняли третье место по итогам короткой программы. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,95), вторыми — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17).

Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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