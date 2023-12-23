Грицаенко — о развязанном шнурке: «Дальше ехать было бы слишком опасно. Я не стал рисковать»

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

Во время проката у Грицаенко лопнул шнурок. Дуэту пришлось остановить прокат и вместе с партнершей он сразу выскочил за борт. Судьи дали паре 3 минуты на решение проблемы.

«Развязался шнурок, вы же сами все видели, на элементе. Сразу это почувствовал. Я бы не прыгнул и не смог бы ехать дальше, было бы слишком опасно... Ладно даже поддержки, но вот подркут было бы очень опасно делать, я не стал рисковать.

Мы не мотали никогда коньки, но раньше и таких случаев не возникало, это в первый раз. Благо я знаю что делать и вовремя подъехал к судьям. Времени было мало, руки дрожали пытался что-то сделать, но шнурок не развязывался. Тренеры помогли. Потом мы ехали и хотели дальше чисто откатать. Что же, проволокой значит мотать буду в следующий раз.

«Смешанные эмоции от проката. Обидно что не откатали так, как хотели. Случилось то, что случилось. Спасибо за поддержку публики, она помогла нам», — добавила Осокина.

Из-за вынужденой паузы в выступлении пара получила 5 баллов штраф — что является стандартным в данной ситуации. Всего Осокина и Грицаенко заработали 6 баллов штрафа — еще один за падение с выброса. В итоге дуэт набрал 127,23 балла за свое выступление и с суммой 202,91 идут на промежуточном четвертом месте.