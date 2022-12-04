Фигурист Гуменник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Петр Гуменник рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на чемпионате России по прыжкам.

«Хорошо потренировал сальхов, но флип сделал неудачно. Сложно было скорее физически. После командного турнира, где я сделал 16 прыжков, 1/8 финала [личного турнира], потом четвертьфинал, но самым сложным был полуфинал. Столько прыжков за раз — непросто, но тренер [Вероника Дайнеко] довольна, это здорово», — приводит ТАСС слова Гуменника.

20-летний Гуменник занял второе место в личном турнире, проиграв в финале Григорию Федорову. Третьим стал Глеб Лутфуллин.

Первое место в командном турнире заняла команда Евгения Плющенко. Второй стала команда Этери Тутберидзе, третьей — Алексея Мишина.