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Чемпионат России

Сегодня, 21:13

Фигурист Гуменник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на чемпионате России по прыжкам

Мария Гусева
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Фигурист Петр Гуменник рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на чемпионате России по прыжкам.

«Хорошо потренировал сальхов, но флип сделал неудачно. Сложно было скорее физически. После командного турнира, где я сделал 16 прыжков, 1/8 финала [личного турнира], потом четвертьфинал, но самым сложным был полуфинал. Столько прыжков за раз — непросто, но тренер [Вероника Дайнеко] довольна, это здорово», — приводит ТАСС слова Гуменника.

20-летний Гуменник занял второе место в личном турнире, проиграв в финале Григорию Федорову. Третьим стал Глеб Лутфуллин.

Первое место в командном турнире заняла команда Евгения Плющенко. Второй стала команда Этери Тутберидзе, третьей — Алексея Мишина.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Глеб Лутфуллин
Евгений Плющенко
Петр Гуменник
Этери Тутберидзе
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Фигурист Федоров — о победе на чемпионате России по прыжкам: «Я не был готов к такому результату»