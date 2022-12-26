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Чемпионат России

Сегодня, 14:15

Фигурист Ковалев рассказал, что пятого места на чемпионате России хватает для попадания в сборную

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Артем Ковалев, ставший пятым на чемпионате России в Красноярске, рассказал «СЭ», что попадает в сборную России на следующий сезон, что означает получение зарплаты и лучшие условия по инвентарю.

— Раньше чемпионат России был отбором на Европу и мир. А теперь?

— У меня была задача просто откатать чисто, сделать свой контент — я это говорил и перед короткой программой, и произвольной. Сделать все, что в моих силах. У меня почти это получилось.

— Ну это вы все говорите. Но в сборную же ты попал?

— Да, я попадаю. Причем в основную взрослую сборную. И попал в показательные, так что пришлось искать костюм с мамой в последний момент, — со смехом признался Ковалев.

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Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Артем Ковалев
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