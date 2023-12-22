Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Челябинске.

— Доволен собой, но даже в произвольной мог еще лучше прокатать. Но в целом скорее положительные впечатления. Все-таки выиграл произвольную, в прошлом году короткую выиграл. Осталось теперь и в сумме выиграть.

Для меня неожиданного не было ничего. Вот с акселя я обычно не падаю, но случается и такое. Кто-то лучше может прокататься, кто-то может хуже. Понимал, что сегодня может быть как очень высокое место, так и низкое. Понимал, что много очень сильных соперников, высокая конкуренция. С ребятами, кто также сегодня на пьедестале, мы, было время, в одной группе тренировались, поэтому общались, в футбол вместе играли.

В этом году, пусть и в прошлом сезоне, я выиграл финал «Гран-при России» — важное для меня событие. Закончил первый курс и пробил отметку в 200 баллов, по сумме выше 300 набрал впервые. И все же есть чувство неполного удовлетворения, зато в следующий раз буду еще более злым, будет больше мотивации и вдохновения тренироваться, чтобы все-таки выиграть чемпионат России.

Четверной лутц? Знаете, после того что случилось в короткой, мне бы сначала научиться тройной аксель спокойно делать... Есть куда расти, четверной флип и лутц делать. Это будет более стабильным и уверенным набором, больше баллов принесет, — сказал Гуменник.

По сумме двух программ Гуменник набрал 292,42 балла и занял третье место.