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Сегодня, 13:00

Фигурист Савосин объяснил смысл своей татуировки

Михаил Скрыль
Корреспондент
Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о татуировке на руке.

— У вас на руке татуировка — цифра четыре. Что она значит?

— Четверка многое значит в моей жизни. Углубляться не хочу, это немного личное, но чуть-чуть раскрою смысл. Я родился 4-го числа, отец и дед по папиной линии тоже 4-го числа. Это число важно для меня.

— Других татуировок нет?

— Нет, она единственная.

— А в планах?

— Я всегда хотел набить какую-нибудь татуировку, но она должна иметь смысл. Не знаю, зачем делать просто какой-то рисунок. Должен быть смысл. Была идея с цифрой 4 — я набил. После этого татуировка стала наркотиком. Хотелось сделать еще одну, но я себя останавливал, потому что понимал: нет идеи. За пять лет их так и не появилось, но если придумаю, то обязательно сделаю.

Роман Савосин. «Обращался к психологу, мне не понравилось». Интервью фигуриста Савосина

Фигурное катание
Роман Савосин
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