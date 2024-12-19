Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:40

Фигурист Савосин — об арене «Авангарда»: «Очень хотел здесь выступить, я сам хоккейный болельщик»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Фигурист Роман Савосин поделился впечатлениями от ледовой арены в Омске после выступления с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

— Старался спокойно выйти и не думать, что это чемпионат России. Конечно, волнение было, но я доволен сегодняшним прокатом. Не всегда мне удается справляться с эмоциями. Еще много работы над этим, я в процессе.

По сравнению с прошлым чемпионатом я чувствовал себя намного спокойнее. Получилось поймать единство с аудиторией. Публика в Омске хорошая, фигурное катание проводится здесь уже не первый раз. Арена прекрасная, сам очень хотел здесь выступить. Много слышал об арене, я сам хоккейный болельщик, болею за ЦСКА. Остался под впечатлением от этого дворца.

За короткую программу 25-летний Савосин получил 97,56 балла.

Фигурное катание
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Савосин
Читайте также
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Мирра Андреева и Соболенко победили Рыбакину и Гарсию на турнире WTL
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Путин назвал причины роста цен в России
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Короткая программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн
Лутфуллин остался доволен своей короткой программой на чемпионате России
Козловский — о короткой программе на чемпионате России: «Допустили досадную и непонятную ошибку»
Галлямов — о качестве льда на чемпионате России в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал менее замороженным»
Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео
Короткая программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России: видео
Сегодня
Вчера
Неделя