Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:41

Фигурист Ветлугин объяснил «грибами» результат на чемпионате России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свой высокий результат в короткой программе чемпионата России. Ветлугин сенсационно набрал более 97 баллов.

— Как удалось? «Грибы» (так в фигурном катании зовут надбавки от лояльных судей. — Прим. «СЭ»). Так, эмоции... Да что-то никаких эмоций нет сегодня. Тут спать хочется все время. Джетлаг очень заметно присутствует. Поспал три часа, проснулся, три часа не спал, еще заснул на четыре. Я был сегодня очень сдержан, даже до последнего дня не ощущалось, что чемпионат России на носу. Наверное, это эффективная тактика. И сборы в Новогорске, которые устроил Алексей Николаевич Мишин, помогли.

Четверной завтра один будет. В шаге от медали? Не думаю об этом. Цели у меня немного ниже. Если выполню, то скажу, — ответил фигурист.

Сегодня, 22 декабря, в Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.

Матвей Ветлугин
0
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Елена Радионова назвала тройку призеров чемпионата России у женщин
Кондратюк выпал из гонки за медали. У мужчин неожиданный лидер на чемпионате страны
Появилось видео короткой программы Петра Гуменника на чемпионате России
Появилось видео ритм-танца Худайбердиевой и Базина на чемпионате России
Гуменник ответил на вопрос, чему его научил чемпионат России по прыжкам
Полупустая арена и прекрасные девушки: фото с победы Худайбердиевой и Базина в ритм-танце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кондратюк — о травме: «Пока присутствует сильная боль»

Игнатов объяснил, зачем после проката играл с тренерами в «камень-ножницы-бумага»