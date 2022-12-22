Фигурист Ветлугин объяснил «грибами» результат на чемпионате России

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свой высокий результат в короткой программе чемпионата России. Ветлугин сенсационно набрал более 97 баллов.

— Как удалось? «Грибы» (так в фигурном катании зовут надбавки от лояльных судей. — Прим. «СЭ»). Так, эмоции... Да что-то никаких эмоций нет сегодня. Тут спать хочется все время. Джетлаг очень заметно присутствует. Поспал три часа, проснулся, три часа не спал, еще заснул на четыре. Я был сегодня очень сдержан, даже до последнего дня не ощущалось, что чемпионат России на носу. Наверное, это эффективная тактика. И сборы в Новогорске, которые устроил Алексей Николаевич Мишин, помогли.

Четверной завтра один будет. В шаге от медали? Не думаю об этом. Цели у меня немного ниже. Если выполню, то скажу, — ответил фигурист.

Сегодня, 22 декабря, в Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.