Фролова рассказала, что выступает на чемпионате России с болезнью: «Температура есть, но я борюсь»

Фигуристка Анна Фролова после исполнения короткой программы на чемпионате России в Челябинске рассказала журналистам о том, что выступает на турнире несмотря на болезнь.

В микст-зону к прессе Фролова вышла в медицинской маске.

«Так получилось, что я приболела, вот приходится выходить в микст-зону в маске. Видимо, это талант у меня такой заболевать, когда не надо... Со вчерашнего дня самочувствие не самое лучшее, сегодня каталась на морально волевых. Не настолько серьезно заболела, чтобы сниматься, но температура есть. Но я буду бороться. Не идеальный был прокат, есть много над чем работать, но в целом неплохо», — сказала Фролова.

За прокат короткой программы Фролова набрала 73,52 балла и занимает промежуточное четвертое место перед выходом на лед третьей разминки участниц.