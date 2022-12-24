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Чемпионат России

Сегодня, 19:49

Туктамышева объяснила, почему чемпионат мира спокойнее чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему на чемпионате мира чувствует себя спокойнее, чем на чемпионате России.

— Во время сезона ты сказала, что эмоции на международном старте и внутрироссийском не сравнить. А чемпионат России и чемпионат мира?

— На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне.

— Почему на чемпионатах мира чувствуешь себя спокойнее?

— Потому что самая большая конкуренция и самый захватывающий старт в принципе — это чемпионат России среди женщин. Когда ты выезжаешь на мировую арену, там понимаешь, что если сделаешь все на максимум, то можно рассчитывать на медаль. Это если говорить о моем состоянии за последние два года.

Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году.

По итогам соревнований по сумме двух программ она получила 249,74 (164,15 + 85,59) балла.

Второе место заняла Камила Валиева. Она набрала в итоге 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 (158,74 + 82,98) балла.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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Туктамышева объяснила, почему бронза чемпионата России-2023 важнее серебра восемь лет назад