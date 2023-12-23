Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 12:40

Фигуристка Фролова прервала тренировку. Накануне она заявила, что выступает с температурой

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Анна Фролова завершила раньше времени итоговую тренировку перед произвольной программой на чемпионате России в Челябинске.

Спортсмена накануне заняла шестое место в короткой программе и будет выступать первой в сильнейшей разминке. Анна первой провела прогон своей произвольной и на тренировке, сразу после которого решила прервать занятие и покинуть соревновательный лед.

С прыжковыми элементами Фролова справилась за исключением ошибки на сольном тройном лутце, на котором была «бабочка». Также Анна сделала чистые тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, тройной флип, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад двойной аксель+ойлер+тройной сальхов и сольный тройной сальхов.

Накануне спортсменка заявила, что выступает на соревнованиях с болезнью. К журналистам Анна выходила в медицинской маске.

Аделия Петросян, Камила Валиева и&nbsp;Софья Муравьева. Чемпионат России: Валиева — лидер, но кто заберет золото? Онлайн-трансляция решающего дня

Фигурное катание
Анна Фролова
0
Читайте также
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольной программы женщин
Куница — о Косторной: «Где сейчас все прежние девочки, с которыми когда-то выступала в одиночном Алена?»
Косторная — об экспертах: «Видела критику от людей, которые ничего не понимают в парном катании»
Косторная — о судействе: «Уже смирилась, что не будут оценивать так, как я бы этого хотела»
Софья Муравьева исполнила чисто один тройной аксель в прогоне произвольной на чемпионате России
Аделия Петросян дважды ошиблась в прогоне произвольной программы на чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Аделия Петросян дважды ошиблась в прогоне произвольной программы на чемпионате России

Софья Муравьева исполнила чисто один тройной аксель в прогоне произвольной на чемпионате России