Фигуристка Фролова прервала тренировку. Накануне она заявила, что выступает с температурой

Фигуристка Анна Фролова завершила раньше времени итоговую тренировку перед произвольной программой на чемпионате России в Челябинске.

Спортсмена накануне заняла шестое место в короткой программе и будет выступать первой в сильнейшей разминке. Анна первой провела прогон своей произвольной и на тренировке, сразу после которого решила прервать занятие и покинуть соревновательный лед.

С прыжковыми элементами Фролова справилась за исключением ошибки на сольном тройном лутце, на котором была «бабочка». Также Анна сделала чистые тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, тройной флип, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад двойной аксель+ойлер+тройной сальхов и сольный тройной сальхов.

Накануне спортсменка заявила, что выступает на соревнованиях с болезнью. К журналистам Анна выходила в медицинской маске.