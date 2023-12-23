Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:13

Фигуристка Горбачева назвала свою ошибку в прокате недопустимой

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Фигуристка Алина Горбачева поделилась своими эмоциями от проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Конечно получилось далеко не все. Очень хотела сделать четверной, он у меня чисто получился на тренировке и на разминке. В соревновательном прокате, видимо, не хватило уверенности, надо больше работать на тренировках. Сделала выводы, теперь буду стараться чтобы больше не повторять таких ошибок впредь.

Это уже второй для меня чемпионат России, я готова была к этому старту. Ошибка скорее из-за того, что на тренировках я не доработала, поэтому ошибка была и здесь. Замельтешила на заходе и упала. Бабочка — это недопустимо. Когда ты падаешь то ты хотя бы заходишь на элемент и делаешь его так или иначе. А вот бабочка, можно сказать, отсутствие концентрации, не до конца настроена была, от этого и происходят такие грубые ошибки», — сказала Горбачева.

В прокате произвольной Алина заходила на четверной сальхов, но скрутила только два оборота. По сумме двух программ она набрала 214,87 балла и занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание
Алина Горбачева
0
Читайте также
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
В Челябинске пациент устроил погром в кабинете врача во время приема
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Фигуристка Тутберидзе отказалась общаться с журналистами. Она занимает последнее место на чемпионате России
Радионова: «Чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Гуменник взял уже свое золото»
Валиева, Петросян, Муравьева: кто выиграет золото чемпионата России? Онлайн-трансляция
Радионова: «Степанова с Букиным лучшие. Остальным парам еще нужно доказать свой авторитет»
Щербакова объяснила, почему делает прыжки в шоу
Фигурист Янченков поблагодарил за слова поддержки своего соперника Дмитрия Козловского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фигуристка Тутберидзе отказалась общаться с журналистами. Она занимает последнее место на чемпионате России