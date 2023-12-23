Фигуристка Горбачева назвала свою ошибку в прокате недопустимой

Фигуристка Алина Горбачева поделилась своими эмоциями от проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Конечно получилось далеко не все. Очень хотела сделать четверной, он у меня чисто получился на тренировке и на разминке. В соревновательном прокате, видимо, не хватило уверенности, надо больше работать на тренировках. Сделала выводы, теперь буду стараться чтобы больше не повторять таких ошибок впредь.

Это уже второй для меня чемпионат России, я готова была к этому старту. Ошибка скорее из-за того, что на тренировках я не доработала, поэтому ошибка была и здесь. Замельтешила на заходе и упала. Бабочка — это недопустимо. Когда ты падаешь то ты хотя бы заходишь на элемент и делаешь его так или иначе. А вот бабочка, можно сказать, отсутствие концентрации, не до конца настроена была, от этого и происходят такие грубые ошибки», — сказала Горбачева.

В прокате произвольной Алина заходила на четверной сальхов, но скрутила только два оборота. По сумме двух программ она набрала 214,87 балла и занимает промежуточное первое место.