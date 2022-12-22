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Чемпионат России

Сегодня, 12:40

Фигуристка Худайбердиева объяснила, почему не дает комментариев журналистам

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о жестких ответах журналистам после прокатов. На чемпионате России Лиза трижды сказала «без комментариев» в общении с прессой.

— В последнее время слишком много пишущих журналистов уделяют мне внимание. Не только мне, но в целом нашей паре. Просто нет настроения. В этом, наверное, нет вашей вины. Это мое желание пока. Если хотите, можем поговорить после турнира.

Егор Базин, партнер: Все, что бы мы ни сказали, выдирается из контекста. Мы все стараемся выступать, без международных соревнований ищем мотивацию, хочется поддержки.

Худайбердиева: — Мне ничего не хочется, просто что бы мы ни сказали, сильно разлетается. Это то внимание, которое вообще не нужно. Лучше ничего не говорить, чтобы никто ничего не сказал.

Худайбердиева/Базин выиграли ритм-танец на чемпионате России с падением и набрали 83,70 балла.

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря

Фигурное катание
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