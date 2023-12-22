Хавронина: «Мы не хотели уходить от ответов журналистов, а просто перепутали коридоры. Неудачный прокат с этим не связан»

Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в дуэте с Дэвидом Нарижным, рассказала о своих впечатлениях от чемпионата России в Челябинске. Спортсмены находятся в романтических отношениях, но ранее в спорте выступали с другими партнерами.

— Самое значимое, что мы обрели друг друга с Дэвидом теперь не только в жизни, но и на льду. У нас есть химия, которую было видно с первых тренировок, и для нас это большой шаг. Теперь я по-другому себя чувствую на льду, вижу прогресс. Мы рады, что пошли на такой шаг. Разные были обстоятельства, были и тяжелые моменты, мы шли в какую-то неизвестность, но не сомневались в своем решении. Было волнительно, все-таки катаемся меньше года, а уже сидим рядом с людьми, которые давно в паре. Так что это большой шаг. Чемпионат России, как и весь сезон, для нас был как праздник.

Сегодня был самый эмоциональный для нас прокат за сезон. Мы выложились и были очень спокойны. То, что вчера не вышли к журналистам, это не было бойкотом прессы. Мы просто перепутали коридоры, но я не думаю, что это как-то повлияло на отношение к нам. Честно, мы не специально ушли и всегда готовы отвечать на вопросы, наш неудачный прокат не повлиял на отношение к прессе.

Было волнительно, но, честно, по эмоциям удерживать порой тяжелее, чем догонять. Открывать разминку и выступать первыми было полегче, чем кататься последними. Да и вообще, вчера был один день, сегодня — новый. Вчера была помарка, но не могу сказать, что мы довольны вчерашним днем, но, вообще, сам прокат был неплохой, если не считать этот элемент. Мы понимали, что работа была проделана не зря, — сказала Хавронина.

Хавронина и Нарижный в свой дебютный совместный сезон набрали 198,90 балла и заняли третье место в турнире. После ритм-танца дуэт был на пятом месте из-за ошибки партнера. Впоследствии в СМИ появились новости о том, что спортсмены отказались комментировать свое выступление и проигнорировали микст-зону.